Кейт Миддлтон рассказала, как гипнороды помогли ей перенести три тяжелых беременности

Кейт Миддлтон в интервью для подкаста Happy Mum Happy Baby рассказала, как во время беременностей перенесла тяжелый токсикоз, и как спаслась от боли с помощью гипнородов. Также герцогиня поделилась своими взглядами на воспитание детей.

Кейт Миддлтон на крещении принца Луи, 2018 годФото: @kensingtonroyal в Instagram

Гипнороды - особая форма медитации, которая помогает женщинам визуализировать роды, увидеть их в положительном свете и научиться преодолевать боль. Такой необычный метод также помогал ей справляться с тяжелой рвотой по утрам. По словам герцогини, токсикоз заставлял ее чувствовать себя "совершенно гнилой".

"Это был вызов не только для меня, но и для моих близких... Это повлияло на всех в семье. Уильям не чувствовал, что может мне помочь, и всем было трудно видеть меня страдающей, - призналась Кейт. - Я была действительно больной. Я не ела то, что должна была есть, но все же тело смогло взять все хорошее и использовать его, чтобы вырастить новую жизнь".

Принцесса Шарлотта и принц Луи, 2018 годФото: @kensingtonroyal в Instagram

"Гипнороды оказались чрезвычайно мощной техникой, и поскольку [токсикоз] был настолько сильным во время беременности, мне действительно очень понравились сами роды. Потому что я знала, что это скоро закончится, - сказала она. - Я увидела силу медитации и глубокого дыхания, когда была действительно больна. Я поняла, что это то, что я могу контролировать".

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают 6-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотты и годовалого принца Луи. Герцогиня Кембриджская выросла в крепкой и счастливой семье, и сегодня старается подарить своим детям как можно больше счастливых воспоминаний.

"Что бы вы хотели помнить, как сидели в выходные над домашней работой, стараясь решить математику? Или как разводили костры и готовили сосиски, которые не получились, потому что было слишком мокро? Это те воспоминания, которые я хочу им дать. Эти моменты со мной как с мамой, моменты семейных походов на пляж. Это, а не напряженный быт, когда ты пытаешься сделать все, но по-настоящему не преуспеваешь ни в чем, - говорит Кейт. - Мы с детьми проводим очень много времени на улице, и это то, что мне действительно нравится. Я думаю, что это так здорово для физического и душевного благополучия".

Принц Джордж и принцесса Шарлотта, 2019 годФото: @kensingtonroyal в Instagram

Кейт Миддлтон появилась на церемонии награждения премии BAFTA-2020 в роскошном бело-золотом платье. Рядом с ней на красной дорожке красовалась дочь Джонни Деппа в прозрачном комбинезоне без белья.

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