Дочь королевы Елизаветы появилась на Лондонской неделе моды - и вот почему ее считают иконой стиля

69-летняя принцесса Анна - единственная дочь Елизаветы II. 18 февраля она впервые выступила от имени королевы на Лондонской неделе моды, вручив награду дизайнеру и основательнице ювелирного бренда Alighieri Рош Махтани, пишет журнал Hello!
Махтани получила королевскую награду за использование материалов из возобновляемых источников, содействие местному производству и поддержку занятости.
Чтобы отметить появление принцессы Анны на важном мероприятии, официальный аккаунт королевской семьи в Instagram-историях опубликовал серию снимков с ее самыми знаковыми модными выходами. Среди них - яркие ретро-ансамбли 60-80-х годов.
Принцессе Анне всегда удавалось разбавлять классический королевский стиль модными элементами, а ее расслабленный образ 1971 года не может не напомнить Меган Маркл, известную своей любовью к простым широким рубашкам и распущенным волосам.
Принцессу Анну часто называют одной из самых трудолюбивых членов королевской семьи: по количеству встреч она уступает лишь старшему брату принцу Чарльзу. В 2020 году Анна может стать первой женщиной генерал-капитаном Королевской морской пехоты, заменив своего племянника принца Гарри, который официально отошел от королевских обязанностей.
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