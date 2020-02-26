"Новый Рим" Лободы так похож на хиты Билли Айлиш и "Веселых ребят", что никому нет дела до клипа

В среду, 26 февраля, певица LOBODA (Светлана Лобода) презентовала клип на песню "Новый Рим" - первый сингл из нового альбома артистки Sold Out.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером видеоряда выступил известный клипмейкер Алан Бадоев, по задумке которого певица предстает в ролике в образе инопланетного существа.

"Персонаж - это самое интересное для меня в клипах, если он есть, вокруг него выстраивается эстетика и мир видеоклипа. Чтобы создать инопланетную гостью, Света провела большое количество времени в репетиционном зале, на примерках одежды и пробах мейкапа", - прокомментировал режиссер.

Поклонники певицы, которые обычно делятся эмоциями от просмотра клипа, продолжают обсуждать саму песню. Поскольку мелодически и композиционно трек практически копирует хит Bad Guy юной американской исполнительницы Билли Айлиш. А в некоторых местах "Новый Рим" очень похож на "Розовые розы" ВИА "Веселые ребята".

"По мне так больше закос под Билли Айлиш по музыке", "Музыка напоминает Билли Айлиш", "Загон на Билли Айлиш", - пишут в комментариях под роликом. Кстати, сходства есть не только в песне, но и в клипе.

Кадр из клипа Bad Guy

Кадр из клипа Bad Guy

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

LOBODA - Новый Рим



Билли Айлиш - Bad Guy



Певица Ани Лорак готовится представить новую музыкальную работу - клип на песню "Я бы летала", режиссером которого выступил Алан Бадоев. Дату релиза исполнительница держит в тайне, а пока показывает первые кадры со съемок.

Ранее Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

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