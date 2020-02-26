Обладательница Грэмми рассказала, как ее накачали наркотиками, изнасиловали и держали в плену

Валлийская певица Даффи, получившая в 2009 году премию "Грэмми" за лучший поп-альбом, рассказала в Instagram, почему на несколько лет исчезла со сцены. Исполнительница призналась, что стала жертвой жестокого изнасилования.

Фото: @duffy в Instagram

"Многие из вас задаются вопросом, что случилось со мной, куда я исчезла и почему. Со мной связался журналист, и я рассказала ему все прошлым летом. Он был добр, и мне было так приятно наконец поговорить. Пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности, но меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней, - написала Даффи. - Конечно я выжила. Восстановление заняло время. Но я могу сказать вам, что за последние 10 лет тысячи и тысячи дней я посвятила желанию снова почувствовать солнечный свет в моем сердце, и теперь солнце сияет".

Певица не уточнила, когда произошло нападение, но сказала, что в ближайшие недели опубликует откровенное интервью с подробностями.

В 2008 году дебютный альбом Даффи "Rockferry" стал сенсацией, бестселлером №1 в Великобритании и хитом США, после чего выиграл "Грэмми" - главную музыкальную премию мира. В 2010 году вышел ее второй, менее успешный альбом "Endlessly". С тех пор Даффи выпустила только одну песню, Whole Lot of Love, которая вошла в саундтрек к гангстерскому фильму с Томом Харди "Легенда" (2015).

Продюсер перспективной певицы Бернард Батлер в 2014 году заявил, что Даффи пропала со сцены, потому что не была готова к славе.

"Она сошла с рельсов, и все это стало для нее непосильным... Но я всегда испытывал к ней большое сочувствие, потому что она была молодой, из этой крошечной деревни в Уэльсе, и ее просто швырнули в огонь", - сказал он.

Ранее Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии. Читайте на theLime, какой срок грозит продюсеру за изнасилование и преступный сексуальный акт.

В декабре 2019 года покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.