Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру

В США продолжаются суды по делу о сексуальном насилии и домогательствах, в которых десятки женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна. Утром 24 февраля на пятый день совещаний суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт и признал 67-летнего Вайнштейна виновным по двум пунктам.

Как сообщает CNN, по обвинению в изнасиловании уже бывшему продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера - от пяти до 25 лет лишения свободы. Приговора Вайнштейн будет дожидаться под стражей.

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В хищническом сексуальном насилии вину Вайнштейна сочли недоказанной. В обратном случае ему грозил бы пожизненный срок. Дата вынесения приговора пока остается неизвестной.

Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.

Ранее покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

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