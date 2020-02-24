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Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру

Утром 24 февраля суд присяжных вынес свой вердикт

понедельник, 24 февраля 2020, 19:54
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В США продолжаются суды по делу о сексуальном насилии и домогательствах, в которых десятки женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна. Утром 24 февраля на пятый день совещаний суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт и признал 67-летнего Вайнштейна виновным по двум пунктам.

Как сообщает CNN, по обвинению в изнасиловании уже бывшему продюсеру грозит до четырех лет, за преступные действия сексуального характера - от пяти до 25 лет лишения свободы. Приговора Вайнштейн будет дожидаться под стражей.

Фото: Getty Images

В хищническом сексуальном насилии вину Вайнштейна сочли недоказанной. В обратном случае ему грозил бы пожизненный срок. Дата вынесения приговора пока остается неизвестной.

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
  • Ранее покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

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