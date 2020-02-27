Не знаю, где они находятся: бывшая жена Сереги заявила, что рэпер отобрал у нее детей

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко), автор хита 2000-х "Черный бумер" отобрал детей у своей бывшей жены и препятствует их встречам с матерью.

Об этом заявила экс-супруга музыканта Полина Ололо в комментарии "Сегодня". "Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся, он тщательно скрывает их. История длится полгода", - сообщила она.

Фото: instagram.com/polina_lola

Девушка утверждает, что отдала сыновей бывшему мужу на месяц, но рэпер методом провокаций отобрал их. Полина говорит, что решила обо всем рассказать, потому что ситуация вышла из-под контроля и "становится все хуже и хуже".

"Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея", – говорит экс-жена рэпера.

Фото: instagram.com/polina_lola

Отметим, что Сергей Пархоменко в своих интервью тепло отзывается о своей бывшей супруге, а также говорит, что сыновья после развода живут с ним, поскольку это было "общее решение".

Полина Ололо - вторая супруга музыканта. Девушка подарила исполнителю двоих сыновей - Марка (2009 г.р.) и Платона (2012 г.р.)

Фото: instagram.com/polina_lola

Ранее Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам рэпера, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.

Сергей Пархоменко принимал участие в шоу "Танці з зірками-2019". По итогам судейского и зрительского голосований, рэпер и его партнерша Аделина Дели покинули шоу в 3 выпуске.

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