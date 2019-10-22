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Украина - лучший вариант: известный певец рассказал, почему сменит гражданство Беларуси

Сейчас Серега занимается сбором документов

вторник, 22 октября 2019, 16:49
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Белорусский рэпер Серега (Полиграфъ Шарикoff), автор хита 2000-х "Черный бумер", который ранее заявил о намерении стать гражданином Украины, собирает все необходимые документы для этого.

Об этом музыкант рассказал в программе "Життя відомих людей". По словам Сереги, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.

"А гражданство я сейчас оформляю. Все по закону. Это целую кипу справок я должен собрать. Это не так просто – стать гражданином Украины. Вот то, что у меня дети граждане Украины – это не считается. То, что я пять лет прожил. Вид на жительство у меня, не нарушал закон, недвижимость – это не считается", - объяснил рэпер.

Серега отметил, что мечтает жить в Украине, ведь, по его мнению, это лучший вариант.

"Мне кажется, что многие люди, даже те, которые стесняются об этом говорить и никогда этого не скажут, с большой теплотой относятся к этой стране и мечтали бы здесь жить. Потому что лучший вариант – это Украина. И сейчас, когда новая надежда, новая свобода, новая вера. Новая эпоха", - рассказал музыкант.

Напомним, Серега принимал участие в новом сезоне "Танців з зірками". По итогам судейского и зрительского голосований, рэпер и его партнерша Аделина Дели покинули шоу в 3 выпуске. Пара оказалась в зоне риска с еще двумя, но уступила соперникам и вышла из числа участников.

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