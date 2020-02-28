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Кот влюбился в плюшевую свинью, и теперь "парочка" неразлучна - он повсюду носит ее с собой

Если Диего не может найти любимую игрушку, он устраивает настоящий скандал

пятница, 28 февраля 2020, 20:04
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Диего рос болезненным котенком, был заметно меньше своих сверстников и не мог резвиться так же, как они. Вместо этого он полюбил спокойно проводить время в компании мягких игрушек. Долгое время у кота не было любимцев, пока он не встретил розовую плюшевую свинку. С тех пор его жизнь изменилась, пишет издание The Dodo.

"Он постоянно держит свинку рядом. Берет ее куда угодно, - рассказала хозяйка кота Кристал Кук. - Он действительно любит свою маленькую свинью".

Диего и его игрушка все время вместе: он не покидает ее во сне, играет с ней и берет на кухню во время еды. Затем кот чистит свинку так, будто это его собственный котенок. Всякий раз, когда Диего везут к ветеринару, хозяевам приходится брать с собой и ее.

"Если он не может найти игрушку, он ходит и мяукает, - сказал Кук. - Однажды Диего потерял свою свинью, и я нигде не могла ее найти. Бедняга был так расстроен, поэтому я дала ему розовую подушку, чтобы попытаться его успокоить. Он дремал на подушке до тех пор, пока я наконец не нашла потерянную свинью. После этого о подушке он забыл".

Все в доме привыкли к тому, что Диего и его игрушечная свинка - пара. Если они слышат, что кот подходит, они знают, что он гордо несет с собой свою розовую игрушку. Само собой, разлучать их никто даже не рискнет!

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: животные, коты

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