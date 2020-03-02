Беременная Вера Кекелия порадовала фанов милым семейным видео

Актриса "Женского квартала" и певица Вера Кекелия, которая больше не скрывает своего положения, порадовала читателей в Инстаграм милым домашним видео с супругом Романом.

Короткий ролик появился на личной странице артистки, и его милости просто нет предела: певица позирует перед объективом в легком белом платье, в то время как ее супруг поет под гитару колыбельную, написанную для их первенца.

"Моя самая любимая "Колыбельная". Когда я не могла заснуть, Рома напевал мне ее", - рассказала под постом исполнительница.

За несколько часов видео собрало в соцсети более 4 тыс. просмотров. Как заметили в комментариях фолловеры Кекелии, даже на черно-белом видео можно рассмотреть, как светятся глаза счастливых родителей.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на шоу "Голос країни-7". Отношения между вокалистами зародились в период "нокаутов". А для Веры участие в проекте стало еще и спасением от депрессии, в которой она находилась после разрыва предыдущих отношений.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Музыканты поженились в октябре 2017 года. Первым радостной новостью поделился Сергей Бабкин, который был наставником Веры и Романа на "Голосі країни".

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