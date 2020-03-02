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Jerry Heil объяснила, почему быть девственницей в 24 года - не стыдно

Певица призналась, что не хочет вести половую жизнь без серьезных отношений

понедельник, 2 марта 2020, 16:53
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В откровенном интервью Маше Ефросининой певица Jerry Heil (Яна Шемаева) рассказала, что к 24 годам у нее ни разу не было серьезных отношений и секса: "Если ты не чувствуешь с человеком будущего, какой тогда смысл?" Когда новость с шумом прокатилась по украинским СМИ, финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 объяснила поклонникам, зачем коснулась этой темы и почему не считает свою девственность постыдной.

Фото: @thejerryheil в Instagram

"Правда - это не стыдно, - написала Яна в Instagram. - Я знала, что открывшись, помогу справиться с социальным давлением людям разного возраста. Так и получилось - сотни людей уже написали мне, что им теперь легче. Значит не зря я чувствовала потребность рассказать!"

Певица хочет, чтобы открытые разговоры о сексе помогли людям искать себя в чужих историях. При это она не осуждает тех, чье отношение к интимной близости отличается от ее собственного.

"Другие люди, которые не имеют серьезных отношений (а для меня секс возможен только при таком ходе событий - хотя каждый выбирает свое), страдают от давления такого информационного потока и начинают думать, что с ними что-то не так, - только потому, что нет в качестве опоры ни одной истории публичного человека, который давал бы понять, что не вести половую жизнь - это так же окей, как и вести ее. Это чисто вопрос твоего выбора: время или не время", - считает исполнительница хита "Охрана, отмена".

Джерри Хейл призналась, что раньше боялась общественного осуждения, но все же решила быть собой и не стесняться правды в любых обстоятельствах.

"Думала, это как стать голой посреди людного центра города. Парализующий страх, что люди будут тыкать пальцами и бросать камни. Кака чушь. Боялась осуждения мужского пола, потому что *вставьте тут популярные фразы-ярлыки вроде "девушка должна быть опытной" и добавьте страх в случае, когда это произойдет, оказаться тем самым бревном*. Чушь №2, - пишет Яна. - Можно теперь после таких постов ставить статус Главная девственница страны?"

Откровенное признание Шемаевой собрало в Instagram множество позитивных комментариев, в том числе и от звездных друзей. "Я горжусь твоей позицией и мечтаю, чтобы каждая девушка ставила приоритетом свой комфорт и удовольствие, как это делаешь ты! А делаешь ты своим признанием намного больше, чем думаешь! Я с тобой", - написала Маша Ефросинина.

  • Ранее Jerry Heil показала изящную фигуру в нижнем белье, но сделала это не ради комплиментов, а чтобы обсудить вопросы самооценки, нездорового питания и работы над собой.
  • Также певица призналась, что становилась жертвой издевательств среди одноклассников. Jerry Heil дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

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