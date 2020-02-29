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Ни разу не влюблялась: Jerry Heil рассказала о личной жизни и почему не складывается с парнями

Певица дала очень откровенное интервью

суббота, 29 февраля 2020, 10:22
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Финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 певица Jerry Heil (Яна Шамаева) призналась, что за 24 года у нее ни разу не было серьезных отношений и интимной близости.

Об этом исполнительница откровенно рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". Так, отвечая на вопрос о личной жизни Яна призналась, что не умеет принимать внимание мужчин, а последние отношения у нее были три года назад и продлились всего месяц-два (видео смотрите на странице ниже).

Фото: instagram.com/thejerryheil

"Я до сих пор не умею принимать мужское внимание, - призналась певица. - Я закрываюсь, не могу почувствовать себя секси. Я понимаю, что у меня до сих пор не было любви, ни разу не влюблялась".

По словам Яны, из-за этого она посещает гештальт-терапевта.

"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит "Я тебя люблю", а у мамы реакция "Та иди ты", даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить свою любовь. Иногда кажется, что я сломанная", - сказала певица со слезами на глазах.

Фото: instagram.com/thejerryheil

"Я чувствую, что мне уже хочется кому-то подарить это тепло. В то же время, когда я чувствую к себе симпатию, я начинаю отдаляться, даже если этот человек мне нравился", - призналась Яна.

Девушка также рассказала, что у нее никогда не было близости с мужчиной, поскольку она не видит в этом смысла, если отношения не будут продолжаться.

"Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась. И еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось. Если ты не чувствуешь с человеком будущего, то какой тогда смысл", - считает певица.

  • Ранее Jerry Heil показала изящную фигуру в нижнем белье, но сделала это не ради комплиментов, а чтобы обсудить вопросы самооценки, нездорового питания и работы над собой.
  • Также певица призналась, что становилась жертвой издевательств среди одноклассников. Jerry Heil дала совет подросткам, которые столкнулись с буллингом в школе.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Джерри Хейл

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