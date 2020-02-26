Какая есть: Jerry Heil разделась для откровенной фотосессии и рассказала о комплексах

24-летняя певица Jerry Heil (Яна Шемаева) в Instagram показала изящную фигуру в нижнем белье, но сделала это не ради комплиментов, а чтобы обсудить вопросы самооценки, нездорового питания и работы над собой.

"На съемке мне так важно было не корчить из себя секси кошечку, и в то же время не бояться снять одежду и позировать. Какая есть, - написала финалистка Нацотбора на Евровидение-2020. - Мы прячем много социальных страхов и комплексом за одеждой, вы заметили? А заметили, что у людей, которые по воле обстоятельств живут в более теплом климате и носят меньше одежды, и комплексов по поводу тела меньше? Чисто наблюдение…"

Фото: @thejerryheil в Instagram

Яна призналась, что ее нынешняя фигура - результат упорных тренировок, и останавливаться на достигнутом она не планирует.

"Я пару месяцев работала, как никогда, над собой, чтоб смотреть на результат с удовольствием. Но важно также сказать главное: целью стало чувствовать себя в новом режиме здоровой. Телом и духом. Потому что 5 лет назад я очень нездорово похудела. Помню страх съесть что-нибудь лишнее! Замечу, что веганством тогда и не пахло: листочки салата только служили украшением сухой куриной грудке, иногда политой йогуртом 0%, как советовали авторитетные ПП паблики вк", - сетует певица.

Фото: @thejerryheil в Instagram

Jerry Heil прекрасно осознает, что откровенные фото непременно повлекут за собой критику, но не собирается прятать свое тело в мешковатой одежде.

"Я проверила на себе много "модных трендов"! Именно поэтому, несмотря на то, что кое-то говорит, что такие фото губят во мне загадку, и что это "не мой контент", я буду его делать. Потому что я про открытость. Про работу над собой. Про принятие. Потому что это, казалось бы, только тело. Но оно - одежда души. А какая одежда - такое и настроение, замечали? Я чувствую, как важно поделиться тем, через что прошла или иду, - пишет она. - Тут есть, что делать, подтягивать. Но даже на этом этапе, если я покажу до-после, многие удивятся".

Фото Jerry Heil в белье уже набрало больше 20 тыс. лайков, а в комментариях публика традиционно разбилась на доброжелателей и критиков. Одни называют исполнительницу хита VEGAN мотивирующей красоткой, другие указывают на худобу и "остроумно" советуют "поесть мяска".

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