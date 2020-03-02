Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей

29 февраля Мадонна сильно упала во время шоу "Мадам Икс" в Париже. The Sun сообщает, что уйти со сцены плачущей певице помогла одна из ее танцовщиц. 61-летней поп-звезде, которая уже несколько месяцев борется с последствиями травм бедра и колена, также пришлось пользоваться тростью.

Фото: @madonna в Instagram

Позже певица обратилась к поклонникам в Instagram, рассказав о своем состоянии после падения.

"Вот я - из плоти и крови. Если бы только колени не подводили, хрящ не рвался, ничего не болело, и слезы никогда не падали из наших глаз... Но, увы, это происходит, и слава Богу за это важное напоминание о том, что все мы люди, - написала звезда. - Я упала 2 ночи назад на сцене, когда по ошибке из-под меня буквально вытащили стул. Я упала на копчик. Прошлым вечером я едва провела шоу, потому что ненавижу разочаровывать. Однако сегодня даже я вижу, что эта сломанная кукла, скрепленная скотчем и клеем, должна оставаться в постели и отдыхать в течение нескольких дней, чтобы закончить тур с улыбкой на лице и в целости и сохранности".

Подруга Мадонны Деби Мейзар рассказала изданию Page Six, что суперзвезда держится хорошо, несмотря на ее недуги. "Она сильная, у нее есть травмы, и она действительно пытается заботиться о своем теле. Я поддерживаю и люблю ее, но это момент, когда она должна слушать свое тело", - сказала актриса.

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке. Звезда не прочь поселить у себя независимую королевскую пару, но, конечно же, не бесплатно.

Семейный отпуск Мадонна провела с 25-летним бойфрендом. Избранником 61-летней певицы стал танцовщик Ахламалик Уильямс.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.