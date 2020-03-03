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Ани Лорак выпустила новый клип, но он не понравился фанам - видео назвали скучным

Режиссером видео выступил Алан Бадоев

вторник, 3 марта 2020, 17:03
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Во вторник, 3 марта, певица Ани Лорак представила новую музыкальную работу - клип на песню "Я бы летала". Режиссером видео выступил известный клипмейкер Алан Бадоев.

О выходе клипа исполнительница сообщила фанам на своей странице в Instagram. "С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе", - написала Каролина.

Для видео Ани Лорак примерила несколько откровенных образов, которые подчеркнули ее сексуальность. Певица появляется в кадре в белых нарядах, серебристом бюстгальтере, а также в нежно-голубом пляжном халате.

Поклонники певицы, которые с нетерпением ждали выхода клипа, остались разочарованы. Они назвали видео "скучным", а также увидели схожесть нового видео с предыдущим видеоклипом.

"Клипмейкера нужно менять, одно и тоже, все на один мотив, ну видно же", "Клип похож на предыдущий! Что нельзя придумать что-то интересное", "А чем этот клип отличается от предыдущего? Или это продолжение такое?", "На разок посмотреть, не заводит", "Ну реально одно и тоже.... самолюбование", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

  • Ранее Светлана Лобода презентовала клип на песню "Новый Рим", снятый Аланом Бадоевым. Фаны певицы, которые обычно делятся эмоциями от просмотра клипа, продолжают обсуждать саму песню. Поскольку мелодически и композиционно трек практически копирует хит Bad Guy юной американской исполнительницы Билли Айлиш.
  • Смотрите также на theLime новый клип группы Mozgi на песню "Девчонка". В новом ролике участники бойз-бенда меняются местами с хрупкими и привлекательными девушками, уступая им право быть лучшими в традиционно мужской работе.

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