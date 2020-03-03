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Участница "Топ-модели по-украински" набила около 20 тату и рассказала о странной реакции на ее тело

Порой Маше Шевченко задают довольно странные вопросы

вторник, 3 марта 2020, 19:41
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Модель Маша Шевченко - одна из самых татуированных участниц шоу "Топ-модель по-украински" Нового канала. Сегодня на теле девушки можно насчитать около 20 тату, при этом некоторые она предпочла сделать на лице.

На своем примере девушка доказывает, что стать успешной моделью можно, несмотря на то, какими рисунками украшено твое тело. Недавно именно Маша Шевченко приняла участие в последнем показе французского дизайнера Жана-Поля Готье в Париже. При этом в Украине тату все равно еще становятся причиной курьезных ситуаций. Об одной из них модель рассказала в интервью проекту "Предметка".

Фото: instagram.com/maria_shevchenkko

"Во время Украинской недели моды визажисты на бэкстейдже задавали мне курьезные вопросы по поводу татуировок. Мне говорили: "У тебя столько татуировок, ты их, наверное, под какой-то показ набила? Тебе, наверное, что-то пообещали за это?" - вспомнила девушка. - Я вообще никогда в своей жизни еще такого не слышала!"

К таким вопросам Шевченко относится абсолютно спокойно. При этом рекомендует людям принять тот факт, что тату - это нормальное явление.

"Задавать такие вопросы, как минимум, непрофессионально. Я ведь могла оказаться ранимой и очень обидеться на такую фразу", - добавила модель.

Фото: instagram.com/maria_shevchenkko

Тату Шевченко часто обсуждают и ее фолловеры в Инстаграм. Что правда, исключительно в положительном ключе. Как отмечают подписчики модели, рисунки на теле - очень стильная отличительная черта.

  • Ранее Маша Шевченко рассказала, как заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч гривен, но вернулась домой ни с чем. Таковы реалии современного Парижа.
  • Напомним, Жан-Поль Готье решил уйти в отставку после 50 лет успешной карьеры. 67-летний кутюрье устроил феерическое шоу, в котором участвовали знаменитости, супермодели, танцоры и акробаты.

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