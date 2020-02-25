Украинская модель заработала на показе Жана-Поля Готье более 100 тысяч, но вернулась домой ни с чем

В прошлом месяце в Париже состоялся последний показ французского дизайнера Жана-Поля Готье, который решил покинуть мир моды после 50 лет успешной карьеры. В дефиле приняла участие и украинка - участница первого сезона реалити "Топ-модель по-украински" на Новом канале Маша Шевченко.

Помимо прощального дефиле Готье Маша также приняла участие в показе знаменитого модельера Джорджо Армани. О том, сколько модели удалось заработать в Париже, девушка рассказала в интервью Сергею Никитюку в спецпроекте "Предметка".

Фото: instagram.com/maria_shevchenkko

"За Armani я получила 1300 евро, а за показ Gaultier – 1510 евро. Плюс, в Париже снималась для двух лукбуков, за каждый из которых тоже платили где-то по 1300 евро, – говорит Шевченко. – В итоге я заработала около 5 тысяч евро (около 130 тысяч гривен), но домой все равно вернулась с пустым кошельком".

Как пояснила Маша, большая часть суммы пошла на оплату жилья, питание и перелет. Кроме того, девушке пришлось делать медицинскую справку в местной клинике, что тоже влетело в копеечку.

Фото: instagram.com/maria_shevchenkko

"Европа дорогая, Париж дорогой. Поэтому в Киев я вернулась с 300 гривен на карточке", – подытожила модель.

Напомним, что Маша Шевченко принимала участие в "Топ-модели по-украински" в 2017 году. Она была самой яркой и неординарной участницей первого сезона. Ее смело можно назвать самой татуированной моделью проекта. На теле девушки красуется более 18 рисунков. Маша покинула реалити из-за травмы - она подвернула ногу на 10-километровом дефиле. Тогда врачи диагностировали перелом.

Фото: instagram.com/maria_shevchenkko

Жан-Поль Готье решил уйти в отставку после 50 лет успешной карьеры. 67-летний кутюрье устроил феерическое шоу, в котором участвовали знаменитости, супермодели, танцоры и акробаты.

Ранее в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019. На красной дорожке показались Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити.

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