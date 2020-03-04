Любовь моей жизни: Джастин Тимберлейк тепло поздравил жену с днем рождения после скандала с "изменой"

После того, как в декабре Джастина Тимберлейка заподозрили в интрижке с коллегой по фильму "Палмер" Алишей Уэйнрайт, таблоиды наперебой писали об угрозе, нависшей над его браком с Джессикой Бил. Похоже, слухи оказались преувеличением: в Instagram Тимберлейк нежно поздравил жену с 38-летием, и она ответила ему ничуть не менее романтично.

Фото: @justintimberlake в Instagram

"С Днем рождения, любовь в моей жизни... Каждый день ты для меня новое приключение и сокровище, - написал Джастин, опубликовал серию милых совместных фото. - Спасибо за то, что терпишь меня, когда я странно пахну после игры в гольф, или когда или странно пахну в принципе. Ты самая-самая из самых, моя любовь! Я обожаю тебя".

Фото: @justintimberlake в Instagram

В ответ Джессика поделилась в соцсетях уютным семейным фото, на котором принимает от мужа праздничный торт. "Стильное празднование моего дня рождения… и под этим я подразумеваю пижаму, - написала она. - Спасибо, Джастин, что устроил мне вечеринку".

Фото: @jessicabiel в Instagram

В Instagram-историях Бил поделилась фотографией пончиков, бекона, яиц и авокадо, разложенных в виде смайлика. "Мои парни так хорошо меня знают. Просто спустилась вниз к этому идеальному завтраку на день рождения", - написала она о подарке мужа и 4-летнего сына Сайласа Рэндалла.

Фото: @jessicabiel в Instagram

Ранее Джастин Тимберлейк извинился перед женой за пьяную "близость" с коллегой. "Я выпил слишком много той ночью и сожалею о своем поведении", - написал он.

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