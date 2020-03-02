50-летняя Дженнифер Лопес рассказала, почему откладывает свадьбу с женихом Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес обручились в марте 2019 года, но дата свадьбы 50-летней певицы все еще под вопросом. В интервью с Опрой Уинфри звезда призналась, что после трех неудачных браков уже не так спешит к алтарю.

Фото: @jlo в Instagram

"Это забавно, потому что когда мы обручились, я подумала: "О, мы поженимся через пару месяцев". Будто возвращается старое мышление, вся эта безнадежная романтика, которая заставила меня трижды выходить замуж", - сказала она телеведущей.

Затем Дженнифер опомнилась и заявила Родригесу, что если они собираются быть вместе всю оставшуюся жизнь, спешка ни к чему.

"Если это то, что мы действительно собираемся сделать, если мы действительно будем партнерами, попробуем построить вместе то, чего у нас никогда не было, или нам казалось, что не было, мы примем всех наших детей и покажем им это, - сказала певица. - Это отличается от всего, что я когда-либо испытывала. Если он что-то говорит, он это каждый раз делает. И он хочет построить вместе то, чего у меня никогда не было. Знаешь, у меня никогда не было человека, который хотел бы, чтобы я сияла и росла".

Фото: @jlo в Instagram

Также звезда призналась, что перед разводом с третьим мужем Марком Энтони ей пришлось пересмотреть свою жизнь, и помогла ей в этом психотерапия и медитация.

"Я чувствовала, что с треском провалилась. Мне пришлось пересмотреть всю мою жизнь. Я до 38 лет ждала, чтобы родить детей, и никогда не думала, что не буду с их отцом, - сказала она. - Я чувствовала, что не смогу дать детям то, что им нужно, и просто не знала, что делать. Я прошла терапию, много молилась и научилась медитировать. Я прочитала много книг Луизы Хей... Я находилась среди людей, которые были старше и опытнее, которые могли бы помочь мне… их опыт и мудрость стали для меня бесценными".

Лопес и Энтони расстались в 2011 году после 7 лет отношений. Вместе они воспитывают 12-летних близнецов Макса и Эмми.

Дочь Дженнифер Лопес спела с мамой на главном спортивном событии года. Девочка присоединилась к Джей Ло и Шакире на сцене Супербоула-2020 и привела тысячи зрителей в восторг.

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