RU  UA

Лайм

Не вернулись с тренировки: бывшая жена Сереги раскрыла детали похищения детей

Полина Ололо ничего не знает о местонахождении Марка и Платона

среда, 4 марта 2020, 10:18
читати статтю українською

Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила исполнителя в похищении общих детей - Марка и Платона. Женщина утверждает, что музыкант забрал сыновей просто с улицы и увез в неизвестном направлении.

Об этом она рассказала в программе "Життя відомих людей". По словам Полины, за день до инцидента Серега пришел к ней с предложением, что дети должны жить с ним. Однако, получив отрицательный ответ, решился на радикальные меры.

Фото: instagram.com/seryogamusic

"На следующий день я отправила детей на тренировку с самого утра, и они с нее не вернулись. Он забрал их с улицы. То есть, я не знаю, на каком этапе это произошло. Я ждала, а их нет и нет", - говорит экс-жена рэпера.

Полина утверждает, что ничего не знает о местонахождении детей, но предполагает, что музыкант мог отвезти их к родителям в оккупированный Крым.

Фото: instagram.com/polina_lola

"Я звонила и отцу, и матери, набирала несколько раз, но никто не брал трубку. После этого я написала сообщение: Как? Почему? Вы вообще знаете каково это? На что они мне ответили гневным сообщением и заблокировали меня", - вспоминает девушка.

Сейчас Полина изучает законодательство и планирует вернуть детей через суд.

  • Ранее Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам рэпера, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.
  • Сергей Пархоменко принимал участие в шоу "Танці з зірками-2019". По итогам судейского и зрительского голосований, рэпер и его партнерша Аделина Дели покинули шоу в 3 выпуске.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Читайте также

Участница "Топ-модели по-украински" набила около 20 тату и рассказала о странной реакции на ее тело

Порой модели Маше Шевченко задают довольно странные вопросы о ее тату

Осадчая показала объятия Горбунова с сыном - градус милоты зашкаливает

Катя Осадчая опубликовала трепетный снимок на котором запечатлены ее любимые мужчины - муж и младший сын.

Угрожали ножом и забрали деньги: певец Гарри Стайлс рассказал о дерзком ограблении

Бывший участник One Direction Гарри Стайлс рассказал, как убегал от грабителей в День всех влюбленных

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: