Не вернулись с тренировки: бывшая жена Сереги раскрыла детали похищения детей

Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила исполнителя в похищении общих детей - Марка и Платона. Женщина утверждает, что музыкант забрал сыновей просто с улицы и увез в неизвестном направлении.

Об этом она рассказала в программе "Життя відомих людей". По словам Полины, за день до инцидента Серега пришел к ней с предложением, что дети должны жить с ним. Однако, получив отрицательный ответ, решился на радикальные меры.

Фото: instagram.com/seryogamusic

"На следующий день я отправила детей на тренировку с самого утра, и они с нее не вернулись. Он забрал их с улицы. То есть, я не знаю, на каком этапе это произошло. Я ждала, а их нет и нет", - говорит экс-жена рэпера.

Полина утверждает, что ничего не знает о местонахождении детей, но предполагает, что музыкант мог отвезти их к родителям в оккупированный Крым.

Фото: instagram.com/polina_lola

"Я звонила и отцу, и матери, набирала несколько раз, но никто не брал трубку. После этого я написала сообщение: Как? Почему? Вы вообще знаете каково это? На что они мне ответили гневным сообщением и заблокировали меня", - вспоминает девушка.

Сейчас Полина изучает законодательство и планирует вернуть детей через суд.

Ранее Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам рэпера, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.

Сергей Пархоменко принимал участие в шоу "Танці з зірками-2019". По итогам судейского и зрительского голосований, рэпер и его партнерша Аделина Дели покинули шоу в 3 выпуске.

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