Сестры Дженнер в бикини похвастались соблазнительными фото на розовом песке

Кендалл и Кайли Дженнер проводят роскошный отпуск на острове Харбор - жемчужине архипелага Багамских островов, пляжи которого известны уникальным розовым песком. Знаменитые сестры не стали скрывать от поклонников стройные фигуры и устроили в Instagram настоящий показ пляжной моды.

Фото: @kyliejenner в Instagram

Фото: @kyliejenner в Instagram

Фото: @kyliejenner в Instagram

На фото самая молодая миллиардерша в мире и ее сестра-модель нежатся на песке и позируют в соблазнительных позах. Издание E!News пишет, что вместе с подругами они остановились в новой вилле Rosalita, а их дом с 6 спальнями и 7 ванными комнатами расположен всего в нескольких шагах от океана.

Фото: @kendalljenner в Instagram

Фото: @kendalljenner в Instagram

Фото: @kyliejenner в Instagram

Фото: @kyliejenner в Instagram

Фото: @kyliejenner в Instagram

Длина Розового пляжа на острове Харбор - 4,5 км. Своим удивительным цветом песок обязан наследству фораминиферов - крошечных морских существ с красными и розовыми раковинами, которые живут в коралловых рифах, окружающих пляж.

Сестра Кайли Дженнер Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо. Никто в большой семье Кардашьян-Уэст не употребляет в пищу мясо теплокровных животных.

Украинка устроила эффектную фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер. Саша Самсонова - любимый фотограф семьи Кардашьян.

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