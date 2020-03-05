35-летняя Кэти Перри впервые беременна - певица ждет ребенка от звезды "Властелина колец"

Певица Кэти Перри объявила, что ждет ребенка от актера Орландо Блума. 35-летняя звезда поделилась радостной новостью в прямой трансляции в Instagram.

Фото: @katyperry в Instagram

"Многое будет происходить этим летом; я буду рожать - не только буквально, но и в переносном смысле. Случится то, чего вы, ребята, ждали", - сказала Перри, намекая на ее предстоящий альбом.

Позже певица продолжила обсуждение своей беременности в Twitter. "Боже мой, я так рада, что мне больше не нужно втягивать [живот] или носить с собой большую сумку", - написала она.

Накануне Кэти выпустила тизер клипа Never Worn White, в котором нежно поддерживает округлившийся живот в длинном белом платье. Фанаты сразу заподозрили, что такой образ может оказаться вовсе не художественным вымыслом, и Перри не стала скрывать от них правду.

Фото: @katyperry в Instagram

Кэти Перри встречается с актером "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом с 2016 года. В феврале 2019 года они обручились. У Блума есть 9-летний сын от предыдущего брака с моделью Мирандой Керр.

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