Певица Кэти Перри пострадала от утечки газа на съемках шоу: фото

Кэти Перри упала в обморок из-за утечки газа на вокальном шоу "Американский идол". Издание Entertainment Tonight пишет, что певице стало плохо после эвакуации из студии.

Фото: @katyperry в Instagram

"Ребята, вы чувствуете запах газа? Он довольно сильный, - сказала Перри, когда ее коллеги-судьи собирались начать прослушивание. - У меня немного болит голова, это плохо".

Кантри-певец Люк Брайан подтвердил, что тоже ощущает запах пропана, когда на место происшествия прибыли пожарная служба и машины скорой помощи. Оказавшись на улице, Кэти Перри упала на землю. Когда звезде стало лучше, к ней быстро вернулось чувство юмора, и она с удовольствием шутила с пожарными. В воскресенье она опубликовала в соцсетях фото и видео инцидента, который, как оказалось, произошел еще в ноябре.

В Twitter Перри успокоила своих фанатов и поблагодарила спасателей, которые оказали ей первую помощь.

"Большой привет всем службам быстрого реагирования по всей стране - спасибо, что рискуете своими жизнями каждый день… и всю ночь напролет. Вы спасли меня!" - написала певица.

После того, как проблему решили, трое пожарных попробовали свои силы на прослушивании шоу и выиграли три золотых билета.

Ранее Орландо Блум рассказал, как прошлый брак повлиял на его отношения с Кэти Перри. Похоже, актер не собирается повторять былых ошибок.

В минувшем году Кэти Перри стала фигурантом сразу двух секс-скандалов. В харассменте ее обвинил модель Джош Клосс и российская телеведущая Тина Канделаки.

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