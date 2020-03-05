Брат Кейт Миддлтон рассказал, как собаки спасли ему жизнь

32-летний брат Кейт Миддлтон Джеймс держит дома 9 собак: золотистого ретривера, двоих кокер-спаниелей, черного лабрадора и пять черных спаниелей. Английский предприниматель неспроста так любит животных: во время глубокой депрессии собаки буквально спасли ему жизнь, пишет Page Six.

Фото: @jmidy в Instagram

"Собаки значат для меня очень много, - сказал Джеймс в британском телешоу Lorraine. - Думаю, что без моих собак я бы сейчас здесь не сидел и не говорил с такой уверенностью. Так что я могу сказать, что собаки спасли мне жизнь. Они невероятные компаньоны, которые в плане реабилитации иногда идут дальше, чем люди".

Впервые младший брат герцогини Кембриджской столкнулся с депрессией в конце 2016 года. Он также страдает дислексией, а в 2018 году ему диагностировали синдром дефицита внимания.

"Я не мог чувствовать радости, восторга или нетерпения - по утрам из постели меня выталкивала только душераздирающая тревога. Я на самом деле не думал о самоубийстве - но я не хотел жить в том же состоянии, в котором находился, - рассказал Миддлтон Daily Mail в 2019 году. - Я также чувствовал, что меня не понимают; полный провал. Я не пожелал бы чувства бесполезности и отчаяния, изоляции и одиночества даже своему злейшему врагу. Мне казалось, что я схожу с ума".

Фото: @jmidy в Instagram

В Instagram Джеймс признался, что его борьба с болезнью все еще продолжается: "Я не вылечился от депрессии, но научился держать ее под контролем. Каждый день я слежу за своим психическим здоровьем так же, как за физическим. И помните, что один мудрый человек однажды сказал: "Жизнь - это путешествие, а не пункт назначения".

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