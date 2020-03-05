RU  UA

Лайм

Шварценеггер судится с российским производителем роботов - его лицо и голос используют для рекламы

Несмотря на запрет, стартап использовал андроида с лицом Арни для собственного продвижения

четверг, 5 марта 2020, 12:02
читати статтю українською

Арнольд Шварценеггер намерен отсудить $10 млн у российского производителя роботов Promobot за неоднократное использование его образа для продвижения компании. Стартап "одолжил" лицо и голос актера для для модели Robo-C, пишет издание TMZ.

Фото: Getty Images

Согласно иску, Арнольд не давал компании разрешения использовать свое лицо и голос для рекламы, потому что "такая деятельность уменьшает его с трудом заработанную и заслуженную репутацию кинозвезды". Однако он стал "невольным лицом" продукта, который Promobot демонстрируют на различных техно-выставках.

Promobot показывал андроида-Арни на CES в Лас-Вегасе в январе. После этого адвокат Шварценеггера отправил производителю письмо с требованием прекратить использовать его для продвижения бренда. Стартап, якобы, согласился, но Robo-C опять появился на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в конце февраля. Следовательно, в настоящее время подан иск за "незаконное присвоение права Арнольда Шварценеггера на публичность". Представители 72-летнего актера не просто хотят добиться судебного запрета на использование образа Терминатора, но также взыскали $ 10 млн и любую прибыль, полученную от робота.

Согласно веб-сайту Promobot, Robo-C стоит около $25 тыc, его можно "сделать похожим на любого человека на Земле", и он "отображает более 600 выражений человеческого лица".

  • Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце. Актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии вернулся к тренировкам уже через неделю после возвращения из больницы.
  • Также Шварценеггер рассказал, как относится к актерской карьере сына. 26-летний Патрик серьезно намерен стать звездой, и не брезгует откровенными сценами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Я не сплю, но все отлично: Энрике Иглесиас рассказал, как живет после рождения третьего ребенка

Отец троих детей Энрике Иглесиас рассказал, как живет после рождения младшей дочери

Тилль Линдеманн в Киеве послал коронавирус и привет украинским фанам

6 марта проект Lindemann представит в Киеве второй студийный альбом

Финалистка "Супермодели по-украински" перед свадьбой с французом кардинально сменила имидж (фото)

Модель и телеведущая Виктория Маремуха решилась на перемены во внешности.

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: