Шварценеггер судится с российским производителем роботов - его лицо и голос используют для рекламы

Арнольд Шварценеггер намерен отсудить $10 млн у российского производителя роботов Promobot за неоднократное использование его образа для продвижения компании. Стартап "одолжил" лицо и голос актера для для модели Robo-C, пишет издание TMZ.

Фото: Getty Images

Согласно иску, Арнольд не давал компании разрешения использовать свое лицо и голос для рекламы, потому что "такая деятельность уменьшает его с трудом заработанную и заслуженную репутацию кинозвезды". Однако он стал "невольным лицом" продукта, который Promobot демонстрируют на различных техно-выставках.

Promobot показывал андроида-Арни на CES в Лас-Вегасе в январе. После этого адвокат Шварценеггера отправил производителю письмо с требованием прекратить использовать его для продвижения бренда. Стартап, якобы, согласился, но Robo-C опять появился на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в конце февраля. Следовательно, в настоящее время подан иск за "незаконное присвоение права Арнольда Шварценеггера на публичность". Представители 72-летнего актера не просто хотят добиться судебного запрета на использование образа Терминатора, но также взыскали $ 10 млн и любую прибыль, полученную от робота.

Согласно веб-сайту Promobot, Robo-C стоит около $25 тыc, его можно "сделать похожим на любого человека на Земле", и он "отображает более 600 выражений человеческого лица".

Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце. Актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии вернулся к тренировкам уже через неделю после возвращения из больницы.

Также Шварценеггер рассказал, как относится к актерской карьере сына. 26-летний Патрик серьезно намерен стать звездой, и не брезгует откровенными сценами.

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