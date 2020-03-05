Тилль Линдеманн в Киеве послал коронавирус и привет украинским фанам

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein и одноименного сольного проекта Lindemann, передал привет из Киева украинским поклонникам. Уже 6 марта в одном из клубов столицы Lindemann представят свой второй студийник "F&M".

Короткое видео из Киева появилось в Инстаграм-сториз музыканта. Линдеманн позирует на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - небрежная надпись - "К черту коронавирус".

"Киев, увидимся завтра", - коротко подписал ролик музыкант.

Напомним, индастриал-метал-проект Lindemann в 2015 году образовали Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен (Pain). В июне того же года вышел его первый альбом Skills In Pills. В ноябре 2019-го фаны дождались второго диска "F&M".

Недавно музыкант также создал проект Na Chui от имени которого выпустил откровенный порноклип Till The End. Видео облетело соцсети и вызвало широкий резонанс. Так, например, девушки из России, принявшие участие в его съемках, пожаловались на травлю и угрозы в сети.

После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тілля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

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