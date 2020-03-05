RU  UA

Лайм

Тилль Линдеманн в Киеве послал коронавирус и привет украинским фанам

6 марта музыкант и его сольный проект Lindemann представит в Киеве второй студийный альбом

четверг, 5 марта 2020, 14:46
читати статтю українською

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein и одноименного сольного проекта Lindemann, передал привет из Киева украинским поклонникам. Уже 6 марта в одном из клубов столицы Lindemann представят свой второй студийник "F&M".

Короткое видео из Киева появилось в Инстаграм-сториз музыканта. Линдеманн позирует на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - небрежная надпись - "К черту коронавирус".

"Киев, увидимся завтра", - коротко подписал ролик музыкант.

Напомним, индастриал-метал-проект Lindemann в 2015 году образовали Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен (Pain). В июне того же года вышел его первый альбом Skills In Pills. В ноябре 2019-го фаны дождались второго диска "F&M".

  • Недавно музыкант также создал проект Na Chui от имени которого выпустил откровенный порноклип Till The End. Видео облетело соцсети и вызвало широкий резонанс. Так, например, девушки из России, принявшие участие в его съемках, пожаловались на травлю и угрозы в сети.
  • После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тілля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Я не сплю, но все отлично: Энрике Иглесиас рассказал, как живет после рождения третьего ребенка

Отец троих детей Энрике Иглесиас рассказал, как живет после рождения младшей дочери

Финалистка "Супермодели по-украински" перед свадьбой с французом кардинально сменила имидж (фото)

Модель и телеведущая Виктория Маремуха решилась на перемены во внешности.

Брат Кейт Миддлтон рассказал, как собаки спасли ему жизнь

Джеймс Миддлтон рассказал, как девять домашних собак помогли ему побороть депрессию - фото

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: