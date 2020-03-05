Я не сплю, но все отлично: Энрике Иглесиас рассказал, как живет после рождения третьего ребенка

30 января Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: в их семье появилась очаровательная девочка. В интервью Entertainment Tonight 44-летний певец признался, что хотя ему теперь критически не хватает сна, его в этом все устраивает.

"Я не сплю, но прекрасно провожу время! Я имею в виду, что не променял бы это ни на что в мире", - сказал Иглесиас.

Фото: @annakournikova в Instagram

Певец добавил, что отлично справляется со сменой подгузников и детскими бутылочками, но никогда не отказывается от подмоги: "Это правда. Я очень опытный. Но мне все время нужна помощь".

Кроме новорожденной девочки, чье имя пока не разглашается, Иглесиас и Курникова воспитывают двухлетних близнецов Люси и Николаса. Как ни странно, любящий папа не хочет, чтобы дети шли по его стопам, и предпочел бы, чтобы они стали спортсменами.

"Могу честно сказать, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Люблю гольф, люблю теннис, и я не против увидеть, как одна из моих маленьких девочек играет в теннис, - сказал он. - Не хочу становиться одним из этих одержимых папаш, но я сказал Анне: "Ты сможешь стать лучшим тренером в мире".

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