Сын Сергея Бабкина оказался в реанимации: жена музыканта рассказала о причинах

Старший из сыновей Сергея и Снежаны Бабкиных оказался в реанимации. Последние несколько дней Артур боролся с высокой температурой, кашлем и болями в области живота и груди. Лечение на дому не принесло результатов, родителям посоветовали срочно везти мальчика в клинику.

Как рассказала супруга музыканта на личной странице в Инстаграм, врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Рассказывая их историю, Бабкина призвала родителей не лечить детей в домашних условиях.

"Артур еле дошел от машины до двери поликлиники, дышать тяжело. Сделали рентген - воспаление легких с осложнением. Поражение нескольких сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию", - рассказала она.

По словам матери, мальчику тут же назначили антибиотики и постоянный контроль: "Дорогие родители, не лечите детей в домашних условиях. Всегда обращайтесь за помощью к специалистам!" - добавила она под фотографией с супругом.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Ранее Снежана Бабкина отреагировала на критику еще одной своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.

18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполнилось 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

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