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Сын Сергея Бабкина оказался в реанимации: жена музыканта рассказала о причинах

Мальчик остается под постоянным присмотром врачей

среда, 4 марта 2020, 18:02
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Старший из сыновей Сергея и Снежаны Бабкиных оказался в реанимации. Последние несколько дней Артур боролся с высокой температурой, кашлем и болями в области живота и груди. Лечение на дому не принесло результатов, родителям посоветовали срочно везти мальчика в клинику.

Как рассказала супруга музыканта на личной странице в Инстаграм, врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Рассказывая их историю, Бабкина призвала родителей не лечить детей в домашних условиях.

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Look сегодняшнего дня. Утром отвезли нашего Артусика @babkin.artur в реанимацию.. Напишу коротко как всё было, вдруг кому из родителей пригодится наш опыт..: Пятница- утро немного подкашливал Суббота- кашляет редко, но сразу влажно Воскресенье- добавился насморк, кашель стал сильнее. Понедельник- добавилась температура 38,5 Ночью- температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили нурофеном + 10 мин прохладной ванны (30 градусов) Вторник- кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Сбиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови. Сегодня ночью температуры не было. Утром говорит, что больно кашлять, больно дышать- болит живот. @doctor.penkov сказал- срочно ехать в больницу!!! Приехали. Артур еле дошёл от машины до двери поликлиники, дышать тяжело!! Сделали рентген- воспаление лёгких с осложнением. Поражение нескольких сегментов лёгкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль. Напротив в палатах лежат совсем маленькие детки с такими же осложнениями. Лежат без родителей. Ещё меньше, чем Елисейчик. Так жалко. Врачи говорят, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями! Дорогие родители! НЕ ЛЕЧИТЕ ДЕТЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ‼️ Всегда обращайтесь за помощью к специалистам! И пусть Ваши детки будут здоровы‼️

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"Артур еле дошел от машины до двери поликлиники, дышать тяжело. Сделали рентген - воспаление легких с осложнением. Поражение нескольких сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию", - рассказала она.

По словам матери, мальчику тут же назначили антибиотики и постоянный контроль: "Дорогие родители, не лечите детей в домашних условиях. Всегда обращайтесь за помощью к специалистам!" - добавила она под фотографией с супругом.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

  • Ранее Снежана Бабкина отреагировала на критику еще одной своей фотографии в Instagram. На снимке супруга артиста кормит грудью маленького сына Елисея. В кадр также попали коты звездной пары: один сидит на руках у танцовщицы, другой - на столе.
  • 18 февраля младшему сыну Сергея и Снежаны Бабкиных исполнилось 8 месяцев. В честь маленького праздника танцовщица решила поделиться первыми достижениями Елисея.

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