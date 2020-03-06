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Харви Вайнштейну сделали операцию и перевезли на остров-тюрьму

Продюсеру провели коронарное стентирование

пятница, 6 марта 2020, 09:40
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24 февраля после оглашения вердикта присяжных 67-летний Харви Вайнштейн пожаловался на боль в груди, и его забрали в больницу Бельвю (Нью-Йорк). Согласно источнику Page Six, 4 марта обвиненному в изнасиловании продюсеру сделали операцию, после чего перевезли в исправительную колонию на острове Райкерс.

Фото: Getty Images

"В среду вечером ему сделали коронарное стентирование. Это заняло четыре часа, - сказал источник. - Вайнштейна выписали из Белвью около часа дня, а затем переместили под стражу в Северный лазарет Райкерса".

Райкерс - самая большая исправительная колония в мире. На острове площадью 1,6 км² находится большой комплекс тюремных сооружений, школы, часовни, магазины, больницы, спортивные площадки, автобусный парк и другие учреждения социальной инфраструктуры.

Вайнштейна отдали под стражу без права на залог после того, как присяжные Манхэттенского уголовного суда признали его виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн и склонении к оральному сексу ассистентки Мими Хейли. Максимальный срок, который грозит ему за эти преступления - 29 лет. Также Вайнштейна ждет судебный процесс в Лос-Анджелесе, где он обвиняется в изнасиловании итальянской модели.

Около 100 женщин, включая Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман, обвиняли продюсера в сексуальных домогательствах, неподобающем поведении и насилии. Многие обвинения не могут быть рассмотрены в суде из-за истечения срока давности.

  • Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.
  • Ранее покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

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