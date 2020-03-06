Пожертвовала свободой: певица Граймс рассказала о беременности от Илона Маска

Певица Граймс (Клэр Буше) дала журналу Rolling Stone развернутое интервью, в котором впервые подтвердила, что Илон Маск является отцом ее будущего ребенка. 31-летняя звезда инди-сцены рассказала, как протекает ее беременность на 6 месяце и почему решила родить от знаменитого миллиардера.

Певица призналась, что действительно любит своего парня, но решиться на беременность было для нее непростым шагом.

"Такая трагедия на это соглашаться, хотя это и здорово. Девушки приносят в жертву свое тело и свою свободу. Это довольно сумасшедшая жертва, и только половина населения должна это делать. Для меня это было очень серьезно, решиться на незащищенный секс, - рассказала Граймс. - Я просто пожертвовала своей силой в этот момент. Я капитулировала. Всю жизнь я избегала этой ситуации".

Граймс убеждена, что Маск не просто меняет мир, но и потенциально спасает его: отворачивает человечество от ископаемого топлива с помощью Tesla, подталкивает его в космос с помощью SpaceX и потенциально восстанавливает мозг с помощью Neuralink. В частности, она считает, что он в состоянии улучшить даже изменение климата.

"Я действительно полностью верю в устойчивую энергию, электрическое будущее и превращение человечества в межпланетный вид. В мире много проблем, которые нам нужно решить. Правительство действительно не способно их решить. Мой парень на самом деле делает это, ощутимо, и вы просто не можете этого отрицать", - говорит певица.

Сейчас артистка ведет ночной образ жизни, предпочитает ложиться в 9 утра и просыпаться в 5 вечера. Забеременев, она попыталась наладить общепринятый режим дня, но чувствовала себя очень плохо. "Думаю, что мой ребенок тоже будет вести ночной образ жизни. В настоящее время это так! Он не двигается днем, только ночью", - говорит она.

Граймс впервые объявила о беременности в январе; ее отношениях с Илоном Маском стало известно в мае 2018 года. Бизнесмен воспитывает пятерых детей от первой жены Жюстин Уилсон, с которой развелся в 2008 году.

Ранее Граймс рассказала, как беременность повлияла на ее внешность. Девушка не ожидала, что положение повлечет за собой столько проблем.

35-летняя Кэти Перри впервые беременна. Певица ждет ребенка от звезды "Властелина колец".

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