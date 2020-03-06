После переезда в Канаду принц Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе на публике: фото

Принц Гарри и Меган Маркл украсили дождливый лондонский вечер ярким появлением на церемонии Endeavour Fund Awards. Выход свет стал для пары первым со времен их отказа от королевских полномочий в январе, пишет The Sun.

Фото: Getty Images

"Очень приятно вернуться", - сказала Маркл, которая с января находилась в Канаде с 10-месячным сыном Арчи. Для торжественного мероприятия она выбрала голубое платье Victoria Beckham ($1 285), клатч Stella McCartney ($1 108) и темно-синие лодочки Manolo Blahnik ($650).

Впереди у пары напряженный график в рамках их последнего тура в качестве старших членов королевской семьи. Они должны появиться на музыкальном фестивале Маунтбэттен в Альберт-Холле, а также на праздновании Дня Содружества в в Вестминстерском аббатстве, где Меган впервые после Мегзита увидит королеву Елизавету, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Свободная жизнь Гарри и Меган начнется лишь 1 апреля.

Фото: Getty Images

"Возможность служить Королеве и Стране - это то, чем мы по праву гордимся и что никогда не оставим. Служил однажды - служишь всегда!" - сказал Гарри.

Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.

После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

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