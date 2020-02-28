Принцу Гарри и Меган Маркл в Канаде отказали в бесплатной охране

Когда принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду после отказа от королевских полномочий, правительство страны предоставило для их охраны Королевскую конную полицию. Но как только 31 марта Меган и Гарри официально уйдут с поста старших членов королевской семьи, им придется платить за безопасность со своего кармана. Об этом издание CBC News сообщило со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать им помощь в области безопасности по мере необходимости, - говорится в заявлении офиса министра. - С момента прибытия герцога и герцогини в Канаду в ноябре 2019 года этим занимает Королевская конная полиция. Помощь прекратится в ближайшие недели в соответствии с их изменением статуса".

Таким образом, правительство Канады удовлетворит требования налогоплательщиков, которые в январе 2020 года представили петицию с отказом платить за охрану Гарри и Меган. Петиция набрала более 80 тыс. голосов.

"Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню, но ясно дали понять, что налогоплательщиков нельзя заставлять их поддерживать, пока они здесь живут. Все канадцы желают им всего наилучшего, пока они следуют своим стремлениям к финансовой независимости", - сказал Аарон Удрик, директор Канадской федерации налогоплательщиков.

Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.

Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови. Более того, у него уже есть "сценическое имя".

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