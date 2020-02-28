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Принцу Гарри и Меган Маркл в Канаде отказали в бесплатной охране

После отказа от королевских полномочий семья теряет свои привилегии

пятница, 28 февраля 2020, 14:15
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Когда принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду после отказа от королевских полномочий, правительство страны предоставило для их охраны Королевскую конную полицию. Но как только 31 марта Меган и Гарри официально уйдут с поста старших членов королевской семьи, им придется платить за безопасность со своего кармана. Об этом издание CBC News сообщило со ссылкой на заявление министра общественной безопасности Канады.

Фото: @sussexroyal в Instagram

"Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана оказывать им помощь в области безопасности по мере необходимости, - говорится в заявлении офиса министра. - С момента прибытия герцога и герцогини в Канаду в ноябре 2019 года этим занимает Королевская конная полиция. Помощь прекратится в ближайшие недели в соответствии с их изменением статуса".

Таким образом, правительство Канады удовлетворит требования налогоплательщиков, которые в январе 2020 года представили петицию с отказом платить за охрану Гарри и Меган. Петиция набрала более 80 тыс. голосов.

"Канадцы рады приветствовать герцога и герцогиню, но ясно дали понять, что налогоплательщиков нельзя заставлять их поддерживать, пока они здесь живут. Все канадцы желают им всего наилучшего, пока они следуют своим стремлениям к финансовой независимости", - сказал Аарон Удрик, директор Канадской федерации налогоплательщиков.

  • Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.
  • Принц Гарри подался в музыку и записывает песню с Джоном Бон Джови. Более того, у него уже есть "сценическое имя".

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