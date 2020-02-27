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Он вырос как личность: Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь

Отец четверых детей всецело поддержал желание Гарри защитить жену и сына от атак желтой прессы

четверг, 27 февраля 2020, 11:52
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Дэвида Бекхэма и принца Гарри связывает давняя дружба, но после того, как внук королевы Елизаветы отказался от королевской жизни ради спокойной жизни с Меган Маркл и сыном Арчи, звезда футбола зауважал его еще сильнее.

Фото: Getty Images / bustle.com

"Я не говорил с Гарри о его переезде [в Канаду]. Мы общаемся как друзья, и это для меня самое главное, - сказал 44-летний Бекхэм изданию Entertainment Tonight. - Я думаю, что ему нравится быть молодым отцом, и именно об этом мы всегда говорили. Когда вы становитесь родителем, для вас все меняется".

Сам футболист в браке с Викторией Бекхэм воспитывает 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю Харпер, потому переживания Гарри ему очень понятны.

"Он всегда нуждался в счастье. Мы любим его, и он удивительный человек - и это самое главное. Но я горжусь тем, что он вырос как личность и стал тем человеком, которым хочет быть каждый отец, - сказал Дэвид. - Каждый отец хочет любить своих детей, и это то, что я вижу в нем".

Напомним, что одной из причин отказа Гарри и Меган от королевских полномочий стало желание избавиться от преследования папарацци, покончить с лживыми новостями и расистскими оскорблениями, которые Маркл регулярно получала от недоброжелателей.

"Мой самый глубокий страх - что история повторится. Я видел, что происходит, когда того, кого я люблю, превращают в продукт массового потребления до такой степени, что его больше воспринимают как реального человека, - сказал принц. - Я потерял мать и теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил", - говорил он в официальном заявлении.

  • Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, переезд в Канаду не решил их проблему с папарацци. Между тем, молодая семья всего лишь хотела нормальной жизни, а Гарри пытался защитить жену от нападок прессы.
  • Ранее ведущая шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой - говорят, дело в травле прессы. Кэролайн Флэк было всего 40 лет.

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