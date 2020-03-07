Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото)

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти. Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на следующий день после концерта своего одноименного сайд-проекта Lindemann в одном из клубов Киева.

Два коротких видео из центра Припяти Линдеманн опубликовал в личных Инстаграм-сториз. На них эпатажный певец не очень похож на обыкновенного туриста. Вместо стандартных фото в парке города, музыкант решил прокатиться на одной из каруселей.

Свои ролики Линдеманн отметил хештегом #chernobyl.

В столицу Украины музыкант приехал 5 марта, за день до концерта Lindemann. Фронтмен проекта также опубликовал в "сториз" короткий ролик на въезде в Киев, на котором показался в медицинской маске с надписью "К черту коронавирус".

Напомним, индастриал-метал-проект Lindemann в 2015 году образовали Тилль Линдеманн и шведский музыкант Петер Тэгтгрен (Pain). В июне того же года вышел его первый альбом Skills In Pills. В ноябре 2019-го фаны дождались второго диска "F&M".

Недавно Линдеманн также создал проект Na Chui от имени которого выпустил откровенный порноклип Till The End. Видео облетело соцсети и вызвало широкий резонанс. Так, например, девушки из России, принявшие участие в съемках его отдельных сцен, пожаловались на травлю и угрозы в сети.

После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тилля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

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