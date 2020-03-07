Кидался тортами, рыбой и пел в прозрачном шаре: как в Киеве прошел концерт Тилля Линдеманна

Вечером 6 марта в столичном Stereo Plaza отгремел концерт немецко-шведского дуэта Lindemann - проект фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена. В Киеве музыканты представили свой второй студийник "F&M".

Первыми кадрами с выступления поделились поклонники музыканта на своих страницах в соцсетях. Исходя из отзывов посетителей концерта, шоу вышло эпатажным, впечатляющим и точно не для слабонервных.

Фото: instagram.com

Во время концерта Тилль Линдеманн кидал в зрителей торты, сырую рыбу и обливал водой. А также появлялся в большом прозрачном шаре.

"Помимо воды, на нас со сцены летели еще торты и сырая рыба, но я уверена, что никто из присутствующих против не был", - рассказала пользователь под ником martellelain.

Фото: instagram.com

"Нестареющий Тилль Линдеманн отжигает. Коротко о выступлении - эпатаж и провокации: микрофоны об сцену и разбитая гитара", - поделилась впечатлениями зрительница ineska_lubeva.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Напомним, что свой второй альбом Lindemann выпустил в ноябре 2019 года. В него вошли уже изданные ранее синглы "Knebel", "Ich weiß es nicht" и "Steh auf". Как и прежде, тексты песен выходят далеко за рамки приличия.

Ранее Тилль Линдеманн выпустил трек Till The End и клип к нему, который оказался не менее откровенным порно-фильмом, который вот уже несколько дней к ряду обсуждается в сети. В ролике снялись девушки из России, на них устроили в сети охоту.

После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тілля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

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