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Беременная Кэти Перри рассказала о смерти близкого человека

Певица навсегда попрощалась с любимой бабушкой Энн

вторник, 10 марта 2020, 16:00
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35-летняя певица Кэти Перри, беременная от Орландо Блума, потеряла любимую бабушку. О смерти дорогого человека звезда рассказала в Instagram, поделившись трогательным видео, на котором рассказывает умирающей старушке о том, что ждет ребенка.

"Не знаю, когда душа попадает в свой новый транспорт, но если есть загробная жизнь с залом ожидания прихода и ухода, мой разум задается вопросом, получит ли душа, которая собирается войти в этот мир, поцелуй в лоб от милой бабушки, которая вчера покинула землю, - написала Кэти. - Мое сердце надеется на это".

Певица предположила, что душа ее бабушки непременно поболтает с душой ее будущего ребенка.

"Скорее всего, она будет саркастичной, скажет остроумную шутку или две… у бабушки, вероятно, будет бокал ее любимого розового вина и самый модный вид, включая драгоценности, - написала она. - Энн Перл Хадсон была бойцом. Она пережила Великую депрессию, воспитала троих детей, работала швеей, делала стринги для танцовщиц в Лас-Вегасе. Она дарила долларовые чеки в открытках, позволяла нам есть ее любимое миндальное печенье за 99 центов, в то время как мы расспрашивали ее о поклонниках, фото которых она вывешивала на стенах. Она была замечательной бабушкой, и я всегда буду носить часть ее в себе. Когда выходит мое упрямство, это Энн. Когда выходит моя подлинность, это Энн. Когда у меня появляется дух бойца, это Энн. Когда выходит мой стиль, это Энн. Пусть она покоится в глубоком мире и поцелует лобик прибывающей души, пусть даст ей знать, что все будет хорошо, особенно теперь, когда у нее появился ангел-хранитель".

Также Кэти опубликовала черно-белое видео, на котором сидит у постели умирающей и бодро рассказывает ей о беременности. "Бабушка, это Кэти. Я знаю, что ты плохо себя чувствуешь, но я хочу поделиться с тобой радостными новостями. Внутри меня есть ребеночек. Я беременна", - говорит певица, чутко прислушиваясь к реакции бабушки (Чтобы посмотреть видео, листайте вправо).

  • Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса. 35-летняя певица и 43-летний актер мечтали пожениться в Японии.
  • Певица Джамала беременна вторым ребенком, но останавливаться не хочет. Певица рассказала, сколько детей планирует родить.

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