Дочь Стивена Спилберга рассказала, как справляется с алкоголизмом после ареста

Дочь режиссера Стивена Спилберга, арестованная в начале марта за нападение на жениха, объявила, что по завершении 12-часового задержания завязала с алкоголем, пишет Page Six.

"Только что отпраздновала неделю трезвости, - написала 23-летняя Микаэла Спилберг в Instagram. - Пошлите мне энергию добра и любви, и я попытаюсь воплотить это в жизнь. Я действительно пытаюсь улучшить отношения со своим телом, слежу за безопасностью и проявляю искреннюю осторожность в том, что меня касается".

Микаэла Спилберг с 47-летним женихом Чаком Панкоу Фото: @peacemakerdarts в Instagram

Спилберг, которая недавно объявила о начале карьеры в порно, арестовали за нападение на 47-летнего жениха, профессионального игрока в дартс Чака Панкоу. Она провела 12 часов в тюрьме Нэшвилля по обвинению в бытовом насилии, а затем вышла под залог в $ 1000. Сам Панкоу сказал The Sun, что в их ссоре "никто не пострадал", и он не хочет, чтобы дело продолжалось. "Мы оба в порядке. Это было огромное недоразумение. Сейчас она дома", - сказал он таблоиду.

Знаменитый режиссер и его жена Кейт Кэпшоу удочерили Микаэлу в детстве. Девушка испытывала сложности в адаптации к новой жизни, страдает от биполярного расстройства и алкоголизма, который едва ее не погубил.

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