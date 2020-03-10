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Дочь Стивена Спилберга рассказала, как справляется с алкоголизмом после ареста

Скандальная Микаэла Спилберг старается справиться с пагубной зависимостью

вторник, 10 марта 2020, 11:36
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Дочь режиссера Стивена Спилберга, арестованная в начале марта за нападение на жениха, объявила, что по завершении 12-часового задержания завязала с алкоголем, пишет Page Six.

"Только что отпраздновала неделю трезвости, - написала 23-летняя Микаэла Спилберг в Instagram. - Пошлите мне энергию добра и любви, и я попытаюсь воплотить это в жизнь. Я действительно пытаюсь улучшить отношения со своим телом, слежу за безопасностью и проявляю искреннюю осторожность в том, что меня касается".

Микаэла Спилберг с 47-летним женихом Чаком Панкоу Фото: @peacemakerdarts в Instagram

Спилберг, которая недавно объявила о начале карьеры в порно, арестовали за нападение на 47-летнего жениха, профессионального игрока в дартс Чака Панкоу. Она провела 12 часов в тюрьме Нэшвилля по обвинению в бытовом насилии, а затем вышла под залог в $ 1000. Сам Панкоу сказал The Sun, что в их ссоре "никто не пострадал", и он не хочет, чтобы дело продолжалось. "Мы оба в порядке. Это было огромное недоразумение. Сейчас она дома", - сказал он таблоиду.

Знаменитый режиссер и его жена Кейт Кэпшоу удочерили Микаэлу в детстве. Девушка испытывала сложности в адаптации к новой жизни, страдает от биполярного расстройства и алкоголизма, который едва ее не погубил.

  • Ранее Бен Аффлек рассказал об алкоголизме и разрушенном браке. Зависимость и психические расстройства окружали актера всю жизнь, и до сих пор он пытается выйти из замкнутого круга.
  • Брэд Питт поделился отношением к алкогольной зависимости. Актер рассказал о переменах в жизни и пожаловался на осуждающее общество.

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