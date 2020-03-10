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Принц Гарри и Меган Маркл в изумрудном платье завершили свою королевскую карьеру: фото

Герцог и герцогиня Сассекские уходят в отставку 31 марта

вторник, 10 марта 2020, 11:02
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Принц Гарри и Меган Маркл провели последнее официальное мероприятие в качестве старших членов королевской семьи. На ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций герцог и герцогиня присоединились к королеве Елизавете, принцу Чарльзу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Фото: Getty Images

Свой последний королевский выход Меган сделала особенно ярким, выбрав изумрудное платье-накидку Emilia Wickstead, шляпку William Chambers, бежевые туфли Aquazzura и серьги с бриллиантами Birks Snowflake за $ 12 тыс.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Королевская семья собралась в полном составе впервые за четыре месяца, пишет People. Гарри и Меган вернулись в Великобританию на прошлой неделе, чтобы провести последний раунд королевских визитов перед отставкой 31 марта. Источники издания сообщают, что воссоединение после продолжительной разлуки благотворно повлияло на отношения Гарри с братом Уильямом .

"Сейчас они идут разными путями, это просто реальность ситуации, - сказал один из друзей семьи. - Они оба рады, что все кончено".

По слухам, "похолодание" между братьями наступило в 2017 году, когда Уильям предупредил Гарри о слишком быстром развитии отношений с Меган. Это заставило Гарри рассердиться, но теперь, когда семья начала новую жизнь и переехала в Канаду, есть надежду, что сыновья принцессы Дианы снова станут близкими. Источник во дворце сообщил People, что в последние недели братья говорили больше.

  • Ранее Дэвид Бекхэм заступился за решение принца Гарри начать новую жизнь вдали от Букингемского дворца. Отец четверых детей всецело поддержал желание друга защитить жену и сына от атак желтой прессы.
  • После отказа от королевских полномочий принц Гарри не хочет использовать титул. На официальной встрече он попросил называть его "просто Гарри".

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