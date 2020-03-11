В этой группе мы сделали все: "Время и Стекло" объявили прощальный тур

Популярная украинская группа "Время и Стекло" прекращает свое существование. 10 марта Надя Дорофеева и Позитив выпустили последний клип, а сейчас музыканты готовятся к прощальному туру "Финальные титры".

На официальном YouTube-канале коллектива вышел видеодиалог, в котором Надя и Позитив рассказали о причинах такого непростого решения (видео смотрите на странице ниже).

В прощальный тур "Время и Стекло" отправятся в мае этого года. Завершится он 11 сентября концертом в Киеве (Дворец "Украина").

"Когда я осознаю, что группа "Время и Стекло" существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей поняли, что сделали максимально все и наше время в группе действительно истекло", - поделилась эмоциями Надя в своем Instagram.

"Такой огромный период, целая творческая жизнь – большая редкость для современного артиста. А нам удавалось удивлять, эпатировать и каждый раз создавать что-то новое, чтобы дарить радость и вдохновлять! И мы будем продолжать, только еще круче и по-другому – наступает новый этап", - отметила Дорофеева.

Своими эмоциями поделился и Алексей Завгородний (Позитив).

"Я очень благодарен всем, кто верил и верит в успех группы Время и Стекло - семье, друзьям, нашей лучшей команде! Но группа и песни не обрели бы жизнь без наших поклонников! Для меня и Нади это не конец, а новое начало. Для нас как творцов, эта картина закончена и она прекрасна. Нужно начинать рисовать новые картины и творения, и в это новое путешествие мы с радостью всех приглашаем!", - написал Алексей в своем микроблоге.

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