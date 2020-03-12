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Линдеманн нашел, как подзаработать на шумихе вокруг коронавируса - не оригинально, но фаны в восторге

На концерте в Москве музыкант представит уникальный мерч

четверг, 12 марта 2020, 15:31
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Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн всегда отличался креативностью и умением подкупать фанов очередной брендированной безделушкой. Так, приехав в Москву с концертом сольного проекта Lindemann, музыкант придумал, как подзаработать на шумихе вокруг коронавируса.

Торговая марка музыканта Doctor Dick, под которой выходит его фирменная водка и прочий мерч, предложил поклонникам брендированные медицинские маски. На них слоган, с которым Линдеманн в начале марта заявился в Киев - "К черту коронавирус".

Фото: reddit.com/r/Lindemann

В личных Инстаграм-сториз музыкант рассказал, что эксклюзивные маски доступны лишь на концертах в Москве, которые состоятся 15 марта.

Фото нового мерча уже облетели Reddit и заставили поклонников Линдеманна завидовать. И это не говоря уже о том, что в столице России 15 марта музыкант выступит дважды за день. Так Lindemann и организаторы шоу решили обойти новый указ мэра Москвы Сергея Собянина об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса.

"Не ну они издеваются. А как достать такую маску, если ты не из Москвы?", "Мне срочно нужна такая маска", "Два концерта за день, маски, что еще он придумает для Москвы?" - сетуют в комментариях фаны.

Цена масок от Doctor Dick не уточняется. Об этом позже наверняка расскажут посетители московских концертов.

  • В Киеве Тилль Линдеманн и его одноименный сольный проект выступили 6 марта. Этот концерт активно обсуждается до сих пор, ведь визит певца в столицу запомнился не только свежими хитами, но и ярким шоу с метанием тортов и рыбы в зрителей.
  • Вскоре после концерта музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения, где бесстрашно прокатился на одной из каруселей в центре припяти.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Тилль Линдеманн

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