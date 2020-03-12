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В Москве Тиллю Линдеманну пришлось обходить новые запреты мэра на масштабные концерты

Музыканту придется выступить дважды за день

четверг, 12 марта 2020, 09:41
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Приехав с концертом сольного проекта Lindemann в Москву, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн и организаторы шоу столкнулись с новым указом местного мэра Сергея Собянина об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса. До 10 апреля в городе запретили "спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия" численностью более пяти тысяч человек.

Фото: facebook.com/Lindemann

Концерт Линдеманна запланирован в московском комплексе "ВТБ Арена" на 15 марта. Вместительность площадки - более 25 тысяч человек. Поискав выход из ситуации, организаторы шоу решили провести его в два этапа. Таким образом, проект музыканта выступит дважды за этот день - днем и вечером.

"Организаторы делают все возможное для того, чтобы концерт состоялся и прошел безопасно для зрителей <...> Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого", - сообщили организаторы в соцсети "Вконтакте".

В обсуждениях владельцы билетов предполагают, что новые запреты мэра рассчитаны не только защитит жителей Москвы от коронавируса, но и власть от митингов. Также поклонники Lindemann интересуются, как именно организаторы будут контролировать численность зрителей в оба захода, но вопросы на эту тему пока остаются без ответов.

К слову, с 12 марта похожие ограничения на проведение массовых мероприятий действуют и в Украине. Днем ранее Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Он продлится с 12 марта по 3 апреля.

  • В Киеве Тилль Линдеманн и его одноименный сольный проект выступили 6 марта. Этот концерт активно обсуждается до сих пор, ведь визит певца в столицу запомнился не только свежими хитами, но и ярким шоу с метанием тортов и рыбы в зрителей.
  • Вскоре после концерта музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения, где бесстрашно прокатился на одной из каруселей в центре припяти.

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