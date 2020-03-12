Стильная Елена Зеленская и шеф-повар Евгений Клопотенко проверили питание в школах Киева (фото)

Накануне карантина Елена Зеленская проверила, как реализуется новая программа по изменению питания в некоторых школах. Первая леди посетила учебное заведение №125, что в Днепровском районе Киева, и бориспольскую гимназию "Перспектива".

Об этом сказано на официальной странице Елены Зеленской в Instagram. Во время визитов супругу президента сопровождал победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который уже несколько лет занимается этой темой. Его программа называется "Новое школьное питание Cult Food".

"На практике в школах, которые посетили, это выглядит так: несколько блюд, среди которых ученики могут выбрать именно то, которое хочется; компьютерные программы для расчета калорий и разнообразия меню; обязательный контроль потенциальных аллергенов в блюдах, о которых заранее предупреждают (например, цитрусовые, молоко). Результат - гарантированно накормлены дети и довольные родители", - отметила Зеленская.

Для публичного выхода первая леди выбрала костюм черного цвета, состоящий из жакета в тонкую полоску и однотонных брюк. Деловой образ жены главы государства дополнен белой футболкой и кедами в тон.

Пользователи Instagram и фолловеры Елены Зеленской активно обсуждают недавний выход в свет супруги президента. А точнее - необычную прическу первой леди.

За время пребывания в новом статусе Елена Зеленская успела стать настоящей иконой стиля. Она умеет модно одеться, при этом выбирая достаточно простые сочетания. theLime собрал самые эффектные образы первой леди Украины.

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