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Украинский певец призвал не паниковать из-за коронавируса и закупился гречкой

Певец решил подстраховаться в одном из супермаркетов Киева

четверг, 12 марта 2020, 08:38
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Пока украинские селебрити призывали сограждан не паниковать из-за эпидемии коронавируса, певец Виталий Козловский закупился гречкой. Как отметил артист в личных Инстаграм-сториз, теперь паника ему не страшна.

Подстраховавшись в одном из супермаркетов, певец решил присоединиться к "коллегам по цеху" и тоже записал обращение к фолловерам, в котором призвал не паниковать, но запасаться продуктами.

"Хочется верить, что вся эта история с коронавирусом фейковая, очень хочется. Но на всякий случай запаситесь едой", - посоветовал Козловский. На видео артист показал, как покупает гречку, масло, сосиски, напитки и прочие продукты первой необходимости.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля.

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