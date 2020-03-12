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В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма

Как признавался ранее актер, в перчатках он видит отменную метафору городского одиночества

четверг, 12 марта 2020, 19:18
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Рассказав читателям о положительном тесте на коронавирус, Том Хэнкс опубликовал в Инстаграм фото использованной медицинской перчатки. Его приняли за символ обследования врачами, но лишь истинные поклонники актера знают, что дело не в болезни. Это его давняя фишка.

Фотографиями перчаток Хэнкс одержим уже не первый год. Стоит актеру повстречать на своем пути потерянную кем-то перчатку, она тут же появляется на его странице в соцсети. Будь то перчатка лыжника или строителя. В них, как признавался ранее актер, он видит отменную метафору городского одиночества.

Порой на странице актера встречаются потерянные носки и обувь, но чаще всего Хэнкс публикует именно перчатки. Лишь за последний год на своем пути он встречал их по меньшей мере шесть раз.

Свои публикации актер практически не комментирует. Зачастую сопровождает довольно короткими фразами вроде "Глядите, спешащий работник потерял". При этом за каждой фотографией скрывается смысл гораздо глубже.

О заболевании коронавирусом актер сообщил в соцсети 12 марта. Пост Хэнкса всего за несколько часов собрал более миллиона лайков и тысячи тревожных комментариев. По словам знаменитости, они с женой Ритой Уилсон сейчас находятся в Австралии, где и узнали столь малоприятные новости.

Как стало известно позже, в Австралии Хэнкс работает над новой картиной База Лурмана об Элвисе Пресли. Актеру досталась роль менеджера звезды рок’н’ролла, полковника Тома Паркера.

  • Вскоре после новостей о диагнозе Твиттер наводнили тематические мемы. Фаны Тома Хэнкса пришли в недоумение, но у них нет сомнения, что вскоре актер порадует их новостями поприятнее.
  • Позже сыновья Тома Хэнкса рассказали о состоянии родителей после диагностики коронавируса. Чет и Колин Хэнксы успокоили фанатов, которые переживают за жизнь 63-летнего актера.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Том Хэнкс

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