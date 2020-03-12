Зибров решился на откровения и рассказал, как они с супругой потеряли ребенка

62-летний украинский певец Павел Зибров рассказал о семейной трагедии, которую пережил в браке со своей второй женой. Супруги долго не могли иметь детей, а когда Марина забеременела, у нее случился выкидыш.

Об этом артист откровенно рассказал в программе "Зірковий шлях". "Не получалось у нас как-то. У нас первый срыв был, плод не держался, к сожалению. И мы очень были расстроены из-за этого. Срок был небольшой, 2-3 месяца, наверное", - поделился Зибров.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Певец признался, что для них с женой потеря ребенка стала настоящей трагедией, поскольку они с Мариной на тот момент были уже не молоды.

"Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, не 20. Мы понимали, что с каждым годом это все сложнее и сложнее", - отметил артист.

После этого случая отчаявшиеся супруги обратились к другу-целителю.

"Он какую-то водичку заряжал, дал ее попить, какие-то записочки писал, иероглифы, мы не знаем. Проходит месяц, Марина говорит: "Мне кажется, я забеременела", – вспоминает Зибров. Так и появилась на свет их общая дочь Диана.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, что Марина - вторая жена певца. До этого Зибров был женат на девушке по имени Татьяна, которая родила ему сына Сергея. Первый брак певца продлился недолго - через два года супружеской жизни возлюбленная артиста ушла к своему студенту.

Марина и Павел поженились в августе 1994 года. В прошлом году Зибров снова повел жену под венец. Свадебная церемония прошла в ресторане Конча-Заспы в день рождения супруги артиста - 25 августа 2019-го Марине исполнилось 60 лет.

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