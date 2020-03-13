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Ани Лорак похвасталась дочерью-артисткой - девочка позирует под песню мамы

Певица показала, как подросла ее дочь

пятница, 13 марта 2020, 13:34
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Ани Лорак похвасталась талантами своей дочери. Певица опубликовала в Instagram короткое видео, на котором 8-летняя София забавно позирует, изображая модель. В кадре звучит новая песня звездной мамы "Я бы летала".

"Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая артистка", - подписала ролик Ани Лорак. На кадрах видео девочка крутится перед камерой в разноцветном пышном платье и с блестками на лице.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Фанаты певицы не смогли пройти мимо ролика, они оставили много теплых слов в комментариях. Многие отметили, что Соня будет звездой, как и ее мама.

"Смотрю на Софию и вижу Вас! Ну копия же. Маленькая артистка!!! Звезда", "Какая красивая девочка! Очень артистичная, вся в вас", "Вау, модель, вся в маму", "Звезда, вся в маму", "Маленькая актриса", - восхищаются поклонники Ани Лорак.

  • Ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком и как возникла симпатия.
  • Смотрите также на theLime новый клип Ани Лорак на песню "Я бы летала". Для видео певица примерила несколько откровенных образов, которые подчеркнули ее сексуальность. Исполнительница появляется в кадре в белых нарядах, серебристом бюстгальтере, а также в нежно-голубом пляжном халате.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Ани Лорак

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