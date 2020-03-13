RU  UA

Лайм

MARUV выпустила первый клип под своим альтер-эго Shlakoblochina - фаны советуют грузить на Pornhub

Видео снято в розовых тонах

пятница, 13 марта 2020, 18:00
читати статтю українською

MARUV от имени сайд-проекта Shlakoblochina презентовала клип на трек "Новая сила киски". Певица, которая стала популярной благодаря своему эпатажному образу и смелым хореографическим номерам, на этот превзошла саму себя. В новом видео много откровенных моментов, а в некоторых местах - вульгарных.

Премьера ролика состоялась в пятницу, 13 марта, на YouTube-канале артистки. О выходе видео MARUV сообщила на своей странице в Facebook. "Долгожданная премьера клипа", - написала певица.

Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Фаны артистки отметили, что клип вызвал у них смешанные чувства. Одни пишут, что все, что было до появления Shlakoblochina - это "интеллигентная провокация", другие назвали видео пошлым и посоветовали загрузить на Pornhub, а третьи написали, что теперь им "будет чем заняться на карантине".

Напомним, что новый проект Shlakoblochina певица анонсировала в начале месяца. По словам артистки, ничего общего с MARUV он не имеет. "Там нет смысла. Там просто тупо, весело, смешно и местами вульгарно", - объяснила исполнительница.

  • История с кражей личных вещей MARUV в Киеве закончилась хеппи-эндом. Певица даже снялась в небольшом проморолике Нацполиции.
  • Смотрите, как MARUV нарядила певицу alyona alyona в латекс для совместного фото. Звезды сверкнули фигурами в черных комбинезонах.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: MARUV, клипы

Поделиться

Читайте также

Не хотела употреблять наркотики и потеряла друзей: Билли Айлиш поделилась историей своей депрессии

Билли Айлиш рассказала, почему столкнулась с подростковой депрессией и какой смысл вкладывала в песню everything I wanted

Любовь очень важна: девушка Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

46-летняя Александра Грант рассказала, как знакомые отреагировали на ее роман с Киану Ривзом и почему она не красит волосы

У группы O.Torvald украли уникальную гитару - музыканты пока в полицию не обращались

В Одессе возле ночного клуба украли уникальную гитару музыкантов из группы O.Torvald.

Интервью

Тимур Ященко

5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: