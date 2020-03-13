MARUV выпустила первый клип под своим альтер-эго Shlakoblochina - фаны советуют грузить на Pornhub

MARUV от имени сайд-проекта Shlakoblochina презентовала клип на трек "Новая сила киски". Певица, которая стала популярной благодаря своему эпатажному образу и смелым хореографическим номерам, на этот превзошла саму себя. В новом видео много откровенных моментов, а в некоторых местах - вульгарных.

Премьера ролика состоялась в пятницу, 13 марта, на YouTube-канале артистки. О выходе видео MARUV сообщила на своей странице в Facebook. "Долгожданная премьера клипа", - написала певица.

Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Фаны артистки отметили, что клип вызвал у них смешанные чувства. Одни пишут, что все, что было до появления Shlakoblochina - это "интеллигентная провокация", другие назвали видео пошлым и посоветовали загрузить на Pornhub, а третьи написали, что теперь им "будет чем заняться на карантине".

Напомним, что новый проект Shlakoblochina певица анонсировала в начале месяца. По словам артистки, ничего общего с MARUV он не имеет. "Там нет смысла. Там просто тупо, весело, смешно и местами вульгарно", - объяснила исполнительница.

История с кражей личных вещей MARUV в Киеве закончилась хеппи-эндом. Певица даже снялась в небольшом проморолике Нацполиции.

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