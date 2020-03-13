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Тилль Линдеманн показал новое фото из Чернобыля - музыканта снова ругают за опасные выходки

Позируя для фото, Линдеманн снова нарушил правила безопасного пребывания в Зоне

пятница, 13 марта 2020, 12:48
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн похвастался в Инстаграм новым фото из Чернобыльской зоны отчуждения. На экскурсию к ЧАЭС музыкант отправился вскоре после яркого концерта своего сайд-проекта Lindemann в Киеве.

На свежем снимке Линдеманн позирует внутри градирни неподалеку от станции. И все бы ничего, вот только музыкант снова нарушил правила безопасного пребывания в Зоне, ведь садиться на землю там строго запрещено. В комментариях под снимком вокалисту напомнили о возможных опасных последствиях таких выходок.

Фото: instagram.com/till_lindemann_official

"Тилль, ты точно спятил", "А обязательно было садиться на землю?", "Красавчик, там местами до двух тысяч микрорентген шкалит. Отличное место, чтоб посидеть", - комментируют снимок музыканта.

В остальном же фолловеры Линдеманна в Инстаграм уже ничему не удивляются. Ведь до этого музыкант побывал в Припяти, и решил не просто сфотографироваться рядом с аттракционами в центре города-призрака, а прокатиться на одной из каруселей.

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  • После выхода видео Till The End внимательные фаны заметили у Тилля Линдеманна странное тату. Пока о его значении поклонники музыканта могут лишь догадываться.

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