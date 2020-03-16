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Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус

Ради безопасности супермодель и ее любимый согласились на временную разлуку

понедельник, 16 марта 2020, 11:46
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46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус. В субботу немецкая супермодель сообщила, что долго не могла пройти тестирование несмотря на высокую температуру, а ее 30-летний муж-музыкант тоже нездоров.

"Как и многие из вас, я болела всю неделю, и, к сожалению, мой муж, который вернулся из тура пару дней назад, тоже чувствует себя плохо. Чтобы быть в безопасности, мы остаемся порознь, пока не получим результаты наших тестов на коронавирус, - написала Клум в Instagram. - Мы не хотим распространять микробы и рисковать здоровьем других. Как бы я ни хотел его обнять и поцеловать, важнее поступать правильно и не распространять [инфекцию] дальше".

Модель призвала поклонников соблюдать карантин и заботиться друг о друге.

"Социальное дистанцирование - то, что все мы должны сделать прямо сейчас, чтобы быть ответственными гражданами мира. Все вместе мы должны защищать наших близких, наших соседей и наши общины. Пожалуйста, слушайте чиновников и оставайтесь дома, если можете физически дистанцироваться от других людей... особенно, если вы плохо себя чувствуете, - настаивает Хайди. - Вместе мы можем пройти через это, но нам нужно проявлять инициативу, чтобы у всех нас было светлое и здоровое будущее".

По состоянию на 16 марта в мире коронавирусом заболели более 169 тыс. человек; более 77 тыс. выздоровели; 6,5 тыс. умерли. В Украине подтверждено 5 случаев инфекции, 1 человек погиб.

  • Ранее стало известно, что коронавирусом заразилась Ольга Куриленко. В своем Instagram американская актриса украинского происхождения рассказала о симптомах болезни.
  • Том Хэнкс, который вместе с женой подхватил коронавирус на съемках фильма в Австралии, рассказал, как они справляются с болезнью. Супруги изолированы и никого не заражают.

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