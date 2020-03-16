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Пенелопа Крус и Вайнона Райдер встали на сторону Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд

Актрисы назвали Деппа добрым, любящим и заботливым

понедельник, 16 марта 2020, 14:37
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Джонни Депп продолжает судиться с бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии, и поддержать 55-летнего актера решили знаменитые актрисы Пенелопа Крус и Вайнона Райдер, с которой тот встречался с 1989 по 1993 год.

Фото: Getty Images

"Я знаю о заявлениях о насилии, которые были обнародованы в течение последних нескольких лет бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд, - цитирует свидетельство Вайноны Райдер издание The Blast. - Я не хочу называть кого-либо лжецом, но из моего опыта с Джонни невозможно поверить, что такие ужасные обвинения являются правдой".

48-летняя звезда сериала "Очень странные дела" в 2016 году давала изданию TIME аналогичные комментарии: "Я знаю его только как очень хорошего, любящего, заботливого парня, который очень, очень защищает людей, которых любит".

45-летняя Пенелопа Крус, которая познакомилась с Деппом, когда ей было 19, также заявила о его хорошем характере. "Прошло много лет, и я не только снялась с ним в трех фильмах, но и считаю его хорошим другом. Я всегда была впечатлена его добротой, блестящим умом, его талантом и особым чувством юмора", - написала она в судебных документах.

Херд и Депп поженились в 2015 году. В мае 2016 года она обвинила его в жестоком обращении. Депп опроверг претензии, и в августе 2016 года бывшая пара урегулировала развод без суда. Оба актера подписали соглашения о неразглашении, запрещающие им публично обсуждать свои отношения, однако Херд продолжила настаивать на том, что Депп бил и оскорблял ее в браке. В связи с этим в 2019 году адвокаты Деппа подали против Херд иск за клевету, и намереваются отсудить $50 млн.

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