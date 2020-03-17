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Накануне 50-летия Ирина Билык украсила обложку известного глянца - компанию ей составил маленький сын

Певица стала героиней нового выпуска журнала Viva!

вторник, 17 марта 2020, 18:23
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В апреле этого года Ирине Билык исполнится 50 лет. Накануне юбилея певица вместе с 4-летним сыном Табризом снялась для журнала Viva!.

Артистка украсила обложку глянца, снялась в семейной фотосъемке, а также дала интервью, в котором рассказала о своих пятерых мужьях и о том, как она воспринимает свой возраст.

Фото: Viva!

Ирина Билык нисколько не стесняется своего возраста, напротив, певица гордится тем, что ей будет 50.

"При этом выгляжу я и чувствую себя замечательно! Хочу, чтобы многие украинские женщины, увидев афишу или посетив мой концерт, поняли, что после этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше!", - отметила артистка.

В ходе беседы певица также вспомнила о своих бывших. Билык призналась, что инициатором расставаний всегда была она.

"Думаю, каждый новый человек, появляясь в моей жизни, был лучше предыдущего. А если вкратце, то это были мои любимые мужчины. Талантливые. Добрые. Щедрые. Красивые. Молодые. Заботливые. Но у них был один-единственный минус – в каждом из них чего-то не хватало… для моего счастья", - призналась Ирина.

Ирина Билык и Дима КоляденкоФото: instagram.com/bilyk_iryna

Сейчас певица замужем за российским стилистом и фотографом Асланом Ахмадовым, в браке с котором появился на свет Табриз. Чтобы стать родителями, супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

"Как только я решила, что у меня будет маленький сын, почувствовала себя красивой. Признаюсь честно, прежде я никогда не чувствовала себя красивой. Ведь раньше я подавляла себя, нагнетая ситуацию, ругала себя, что говорю и делаю все не так… Сейчас я стала такой, какая есть на самом деле. И когда ты излучаешь красоту изнутри, люди начинают ее замечать", - призналась Билык.

Фото: Viva!

  • Ранее певица рассказала о страшной болезни, из-за которой не смогла родить сама. На вопрос, была ли это онкология, Ирина ответила уклончиво.
  • Также певица трогательно поздравила Аслана с 47-м днем рождения совместным снимком. И все бы ничего, если бы автор этого фото не заигрался с ретушью.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Ирина Билык

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